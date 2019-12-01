Hechos violentos en Puebla dejan seis personas ultimadas; entre ellas tres niños

Hechos violentos en Puebla dejan seis personas ultimadas; entre ellas tres niños
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 12:52:30
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Ixtacamaxtitlán, Puebla, 23 de marzo del 2026.- Seis personas fueron asesinadas en dos hechos distintos ocurridos el domingo 22 de marzo en el estado de Puebla.

El primer caso ocurrió en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de la entidad, donde fueron localizados los cuerpos en descomposición de tres mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas desde el 4 de marzo.

De acuerdo con reportes de medios locales, las víctimas fueron identificadas como Félix, de 42 años, y sus hijas Johana María, de 20, y Yeraldine, de 10 años de edad.

El segundo hecho ocurrió en los límites de los municipios de General Felipe Ángeles y Quecholac, donde un hombre y sus dos hijos menores fueron asesinados a balazos cerca de una pista donde se realizaban carreras de caballos.

Las víctimas fueron identificadas como Jorge, de 35 años, y sus hijos de 11 y nueve años.

Hasta el momento, autoridades estatales no han informado sobre personas detenidas por estos seis homicidios.

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