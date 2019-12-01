En Puruándiro, Michoacán, detienen a un sujeto en posesión de un arma de fuego y droga

En Puruándiro, Michoacán, detienen a un sujeto en posesión de un arma de fuego y droga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 13:55:24
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Puruándiro, Michoacán, 23 de marzo del 2026.- Como resultado de una acción interinstitucional implementado en una zona serrana del municipio de Puruándiro, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego, y aseguraron tres envoltorios con una sustancia granulada con características propias de la metanfetamina. 

Sobre el particular se informó que como parte del Plan Paricutín, efectivos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano realizaban patrullajes de vigilancia en la colonia Mújica, donde detectaron a un hombre que intentó darse a la fuga al notar la presencia de las autoridades.

Tras darle alcance y luego de realizarle una inspección, le fueron encontrados entre sus pertenencias el arma calibre .380, dos cargadores, tres cartuchos útiles, el citado enervante y una bolsa plástica con polvo negro con características similares a la pólvora, con un peso aproximado de 156 gramos.
 
El indiciado y todo lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad procuradora de justicia a efecto de dar seguimiento a las actuaciones que marca la ley.

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