Vinculan a proceso a mujer por intento de homicidio contra su esposo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 14:33:11

Zitácuaro, Michoacán, a 23 de marzo 2026.- Estrellita Marivel “N”, quien es señalada de su posible responsabilidad en la comisión de los delitos de tentativa de homicidio calificado y violencia familiar, cometidos en agravio de su esposo en este municipio, fue vinculada a proceso.

Sobre el parcelar se informó, que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 6 de marzo, la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia La Encarnación, cuando la imputada arribó al lugar y, tras una discusión, comenzó a agredirlo físicamente.

Posteriormente, presuntamente tomó un cuchillo de la cocina y lo lesionó en el hombro izquierdo, al tiempo que lo amenazaba de privarlo de la vida. La agresión puso en riesgo la vida del afectado, quien logró salir del inmueble para solicitar ayuda y recibir atención médica.

Tras los hechos, elementos de Seguridad Pública de Zitácuaro realizaron la detención de la imputada, quien fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público.

Asimismo, se estableció que la víctima había sido objeto de agresiones previas por parte de la imputada, consistentes en violencia física y amenazas, ocurridas en distintas fechas dentro del mismo domicilio.

En audiencia inicial, el Juez de Control, tras valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, resolvió vincularla a proceso, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.