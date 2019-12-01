En Día de Muertos, Morelia se consolida como el epicentro del turismo internacional en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 17:24:39

Morelia, Michoacán; 1 de noviembre de 2025.- La celebración de Día de Muertos se consolida como una de los eventos estelares en Morelia, ya que cada año refrenda su posición como el epicentro del turismo internacional, acaparando el mayor número de turistas nacionales, pero sobre todo extranjeros, en Michoacán.

Desde el 2015 que el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, decidió sacar la celebración de los panteones y trasladarla a las plazas públicas, ha sido un éxito en ascenso gracias al aumento de visitantes y turistas que acuden a la capital.

Personas de Estados Unidos, sudamérica, Europa y, en años recientes, Asia, son una presencia recurrente en las plazas y espacios públicos del Centro histórico de Morelia.

Maravillados por los altares, tapetes, adornos y las miles de flores de cempasúchil, el turismo internacional tiene a Morelia como un destino obligado para disfrutar del Día de Muertos.

Alfonso Martínez, comentó que esto es resultado del gran programa de actividades que enmarca la tradición, y también del trabajo de promoción que se hace en distintos foros internacionales, en donde se presume la capital.

Así, Morelia refrenda su posición turística internacional, siendo la ciudad preferida para celebrar el Día de Muertos en todo Michoacán.