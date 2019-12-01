En Día de Muertos, Morelia se consolida como el epicentro del turismo internacional en Michoacán

En Día de Muertos, Morelia se consolida como el epicentro del turismo internacional en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 17:24:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 1 de noviembre de 2025.- La celebración de Día de Muertos se consolida como una de los eventos estelares en Morelia, ya que cada año refrenda su posición como el epicentro del turismo internacional, acaparando el mayor número de turistas nacionales, pero sobre todo extranjeros, en Michoacán.

 

Desde el 2015 que el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, decidió sacar la celebración de los panteones y trasladarla a las plazas públicas, ha sido un éxito en ascenso gracias al aumento de visitantes y turistas que acuden a la capital.

 

Personas de Estados Unidos, sudamérica, Europa y, en años recientes, Asia, son una presencia recurrente en las plazas y espacios públicos del Centro histórico de Morelia.

 

Maravillados por los altares, tapetes, adornos y las miles de flores de cempasúchil, el turismo internacional tiene a Morelia como un destino obligado para disfrutar del Día de Muertos.

 

Alfonso Martínez, comentó que esto es resultado del gran programa de actividades que enmarca la tradición, y también del trabajo de promoción que se hace en distintos foros internacionales, en donde se presume la capital.

 

Así, Morelia refrenda su posición turística internacional, siendo la ciudad preferida para celebrar el Día de Muertos en todo Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Delincuencia no respeta ni el panteón: En pleno mediodía, roban camioneta a las afueras de Cuanajo, en Pátzcuaro, Michoacán 
Detienen en CDMX a dos hombres fugitivos; son buscados en EEUU
Ataques armados en Culiacán dejan tres muertos; hay un menor de edad entre las víctimas
Sobrino de Hipólito Mora uno de los ultimados en Buenavista, Michoacán 
Más información de la categoria
Detienen en CDMX a dos hombres fugitivos; son buscados en EEUU
Ataques armados en Culiacán dejan tres muertos; hay un menor de edad entre las víctimas
Era sobrino de Hipólito y Lupe Mora uno de los muertos tras las balaceras de anoche en La Ruana, Michoacán: también mataron a su esposa
Operativo especial resguarda el Aeropuerto de Morelia con fuerte presencia de la Policía de Álvaro Obregón, Michoacán
Comentarios