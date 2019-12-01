Embárcate en “El camino de las ánimas”, vive la experiencia de Noche de Muertos en Urandén

Pátzcuaro, Michoacán, 24 de octubre de 2026.- Los manantiales de Urandén se llenaron de luz, tradición y espiritualidad con el inicio de las funciones de “El camino de las ánimas”, una experiencia turística que invita a visitantes y turistas a vivir la esencia de la Noche de Muertos en Michoacán.

En su primera jornada, esta representación ofreció un encuentro con las costumbres y la cosmovisión de las comunidades michoacanas, a través de un recorrido entre canales iluminados por velas, canoas tradicionales y una ofrenda flotante adornada con flor de cempasúchil, elementos que crean una atmósfera especial para honrar la memoria de quienes ya partieron.

Las funciones continuarán este fin de semana con dos horarios disponibles: a las 19:00 y 20:30 horas. El acceso tiene un costo de 50 pesos por persona, más 30 pesos por el estacionamiento, recurso que es recaudado por la propia comunidad, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Las siguientes funciones serán el próximo fin de semana. El viernes 30 y lunes 2 de noviembre habrá dos funciones a las 19:00 y 20:30 horas, mientras que el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre serán tres funciones a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas.

La visita a Urandén también representa una oportunidad para contribuir directamente a la economía de la comunidad, cuyos habitantes reciben a turistas y visitantes para compartir una de las tradiciones más emblemáticas de Michoacán, mediante una experiencia que vincula el turismo con la preservación de la identidad cultural, además de ofrecer diversos platillos de su gastronomía local.

La Sectur invita a disfrutar de “El camino de las ánimas” y dejarse envolver por la luz, la tradición y la magia de la Noche de Muertos. Para consultar más detalles, se pueden visitar las redes sociales oficiales de la dependencia.