Monreal cuestiona a Maru Campos por hacer pública conversación con Sheinbaum

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2026.- La decisión de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, de divulgar detalles de una conversación privada con la presidenta Claudia Sheinbaum generó críticas desde Morena, donde legisladores consideraron que esta acción podría afectar la confianza y el diálogo entre ambas mandatarias, además de complicar futuros encuentros institucionales.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, calificó como una imprudencia que la mandataria panista hiciera públicos los detalles de la reunión, al señalar que los encuentros entre autoridades de alto nivel deben manejarse con discreción debido a la naturaleza de los asuntos que se abordan.

Monreal sostuvo que, a lo largo de sus 48 años de trayectoria política, nunca ha divulgado conversaciones privadas con presidentes, gobernadores o integrantes del gabinete. Asimismo, consideró que la falta de prudencia y confianza contribuye al deterioro de la actividad política.

El legislador también atribuyó la postura de Campos a una posible preocupación por el escenario electoral de Chihuahua rumbo a 2027. Mientras la gobernadora ha afirmado que el PAN mantiene una ventaja de siete puntos, Monreal aseguró contar con mediciones que colocan a Morena por delante, con Cruz Pérez Cuéllar como posible ganador si las elecciones se realizaran actualmente.

Aunque manifestó respeto hacia la mandataria estatal, el morenista cuestionó las circunstancias en las que decidió revelar la conversación y puso en duda si, después de lo ocurrido, existirán las condiciones para que Sheinbaum vuelva a reunirse con ella con el mismo nivel de confianza.

Monreal, además, defendió la postura de la presidenta de México, a quien describió como prudente frente a las declaraciones de la gobernadora. El intercambio ocurre en medio de las tensiones políticas relacionadas con la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua y las investigaciones que involucran al exfiscal estatal César Jáuregui Moreno, así como de las diferencias entre ambos gobiernos.