¡Elige tu experiencia favorita! Abiertas las votaciones para Lo Mejor de Michoacán: Sectur

Morelia, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- Los premios Lo Mejor de Michoacán 2025 ya están aquí, y es momento de elegir tus experiencias, sabores, lugares y momentos favoritos, que solo se viven en esta tierra mágica, informó la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Son 24 categorías las habilitadas para votar por lo que hace único al estado, entre las que se encuentran: Mejor lugar para divertirse, Mejor cocinera tradicional, Mejor recinto para eventos mice, La mejor experiencia de turismo comunitario y La mejor experiencia guiada en un Pueblo Mágico.

Entre los elegidos para esta edición están el santuario El Rosario de la Mariposa Monarca, el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos de Uruapan, los Tlahualiles de Sahuayo, los manantiales de Urandén, las ruinas del viejo San Juan Parangaricutiro, la Danza de los Viejitos de Jarácuaro, la Catedral de Morelia, el Centro Cultural Fábrica de San Pedro en Uruapan, la zona arqueológica de Tzintzuntzan, el Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez” y la peregrinación del Cristo Negro en Carácuaro.

Además del Festival de Globos de Cantoya “Fiesta y Color” de Paracho, la Procesión del Silencio de Morelia, los Chorros del Varal en Los Reyes, Faro de Bucerías, el restaurante San Miguelito en Morelia, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, las playas de Michoacán, entre muchos más que se pueden consultar en el sitio oficial de participación.

La Sectur Michoacán invita al público en general a participar, para votar tienen que ingresar al siguiente link https://lomejordemichoacan.com/, y colocar un nombre o alias, así como el correo electrónico en los campos solicitados, para posteriormente, continuar con el proceso, y de esta manera elegir la experiencia que más te guste de “el alma de México”. Podrán hacerlo hasta el 10 de septiembre.