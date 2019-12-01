El lago de Pátzcuaro y la riqueza el pueblo purépecha destacan en televisión nacional

Pátzcuaro, Michoacán, 7 de julio de 2026.- La riqueza natural, cultural y turística de Michoacán se proyectó a nivel nacional con la transmisión de una cápsula promocional en el programa “La jugada del verano”, de Canal 5, en la que el lago de Pátzcuaro, la isla de Janitzio y las tradiciones del pueblo purépecha fueron grandes protagonistas, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

A través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), la Sectur acompañó hace unos meses la producción de esta cápsula, que mostró en televisión algunos de los escenarios más representativos del estado e invitó a millones de espectadores nacionales e internacionales a descubrir la esencia de “el alma de México” por medio de sus paisajes, su historia y la calidez de sus comunidades.

Durante la cápsula, conducida por Montserrat Oliver, se presentó el vestido tradicional de novia de Janitzio, con una explicación ofrecida por el artesano y diseñador Helio López Bartolo y la guía de turistas Andrea Gabriel, ambos originarios de la isla. Asimismo, se mostró la emblemática pesca con red de mariposa, una de las imágenes más representativas de Michoacán y de México.

La transmisión permitió acercar al público a la riqueza viva del pueblo purépecha, reflejada en sus tradiciones, oficios y expresiones culturales, lo que fortalece la promoción turística del estado ante una audiencia nacional en un momento de gran interés por el país.

Con el eslogan “Lo viste en pantalla, lo vives en Michoacán”, la Sectur, a través de la Cofilmich, impulsa la difusión de las experiencias turísticas que ofrece el estado y que contribuyen a consolidar a Michoacán como uno de los destinos más atractivos del país durante la gran fiesta futbolera de 2026.