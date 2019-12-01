Tormentas provocan inundaciones en Tepatitlán; mujer fue arrastrada por la corriente

Tormentas provocan inundaciones en Tepatitlán; mujer fue arrastrada por la corriente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 14:20:36
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Tepatitlán, Jalisco, a 7 de julio 2026.- La tormenta que se registró la tarde del 6 de julio en Tepatitlán, Jalisco, generó inundaciones en al menos 29 casas y en las calles del Centro del municipio.

Además, se informó que una mujer fue arrastrada por la corriente y se desconoce su paradero.

Igualmente, la jefa de Bomberos de Tepatitlán, Blanca Estela Franco, detalló que en 10 de las viviendas anegadas el agua alcanzó una altura de 1.30 metros.

Por su parte, Protección Civil Municipal reportó 19 viviendas inundadas en la Privada Morelos.

También tres carros quedaron sumergidos en el agua acumulada y se registraron inundaciones leves en el Hospital Regional de Tepatitlán.

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