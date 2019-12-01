Menor fallece durante sus festejos de graduación de la primaria en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 13:19:24

Salvador Alvarado, Sinaloa, a 7 de julio 2026.- Un niño de 12 años identificado como Brandon Amisadar “N”, perdió la vida durante la celebración de su graduación de primaria, en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.

De acuerdo con la información disponible, familiares y amigos de los estudiantes graduados se concentraron en un centro recreativo de la colonia Agustina Ramírez, de la ciudad de Guamúchil, perteneciente a la cabecera municipal mencionada.

En un momento determinado, los allegados a Brandon fueron notificados de que el menor había sido sacado inconsciente de una alberca.

Por lo anterior, sus padres los trasladaron Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) local, en donde médicos intentaron reanimarlo pero no obtuvieron respuesta, por lo que declararon su muerte y notificaron a las autoridades.