En Erongarícuaro, Michoacán ultiman con arma blanca a un individuo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 12:25:58

Erongarícuaro, Michoacán, 7 de julio 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a puñaladas en calles de la comunidad de Puácuaro, en esta municipalidad.

Al respecto se informó qué autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida localidad estaba tirado el cuerpo ensangrentado de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar localizaron a un individuo sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por arma blanca, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.