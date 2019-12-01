Reunión con gobernador abonó al proceso interno de Morena, considera Gladyz Butanda

Reunión con gobernador abonó al proceso interno de Morena, considera Gladyz Butanda
Autor: Luis Manuel Guevara/ Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 12:40:18
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Morelia, Michoacán, a 07 de junio del 2026.- La aspirante a la Coordinación estatal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Gladyz Butanda Macías, consideró que la reunión que sostuvieron algunos aspirantes más con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, abona al proceso interno de Morena.

En conferencia de prensa, la ex funcionaria estatal destacó que la reunión fue importante por el hecho de saludar y compartir las experiencias con el resto de aspirantes que asistieron, así como resolver algunas dudas, por ejemplo, dijo, quedó claro que legisladores si pueden acompañarles en los recorridos en el estado.

Recalcó que el mandatario estatal, al ser consejero nacional de Morena, resolvió diversas dudas que aún estaban respecto a la convocatoria, ademas de ser de utilidad para reconocerse como compañeros, recalcó.

Gladyz Butanda recalcó que aún se tienen retos en el avance de la transformación en Michoacán, principalmente en municipios que tienen gobiernos de oposición, donde es prioritario recorrer y realizar asambleas informativas. Finalmente, destacó la necesidad de propiciar más reuniones como la sostenida con Ramírez Bedolla la semana anterior, con fines de unidad y fortalecimiento de los trabajos.

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