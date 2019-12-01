El encendido de la Catedral invitará a revivir memorias con la melodía de “Recuérdame”

Morelia, Michoacán; 29 de octubre de 2026.- Con la visión del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar de promover a la ciudad como un destino turístico que comparte su riqueza cultural y mantiene vivas sus tradiciones, el emblemático Encendido de la Catedral tendrá un significado especial este fin de semana al acompañarse de la melodía Recuérdame, de la película Coco, en un espectáculo que combinará luz, música y fuegos pirotécnicos en tonos naranja, verde y rosa, evocando los colores del Día de Muertos.

La Secretaría de Turismo de Morelia realizará esta presentación los días 31 de octubre y 7 de noviembre, para que habitantes, turistas y visitantes disfruten de una de las experiencias más representativas de la capital michoacana, en el marco de una de las temporadas de mayor significado cultural para México.

Con esta temática, el Encendido de la Catedral se suma a las expresiones que distinguen esta celebración, que honra la memoria de quienes ya no están y mantiene vivos los vínculos familiares a través de la música, los colores y las tradiciones que forman parte de la identidad mexicana.

Durante los fines de semana restantes de noviembre, el Encendido de la Catedral continuará con presentaciones temáticas vinculadas con la temporada, entre ellas los Festivales de Música y Órgano, así como el Congreso Internacional de Lengua de Señas, organizado por el DIF Morelia, que ampliarán las opciones para disfrutar de este espectáculo y de las actividades culturales.

En esta temporada, Morelia también ofrece una amplia agenda de eventos y experiencias para todos los gustos, con actividades que celebran el Día de Muertos, encuentros culturales y propuestas para recorrer sus calles y plazas. La invitación es a disfrutar de esta programación, compartir las tradiciones y descubrir los atractivos que hacen de la ciudad un destino para visitar en familia.

A través de experiencias que conjugan patrimonio, cultura y tradición, el Gobierno de Morelia continúa promoviendo a la capital michoacana como un destino que ofrece motivos para visitarla durante todo el año y que, en esta temporada, invita a evocar memorias, celebrar la vida y mantener vivas las tradiciones que unen a generaciones.