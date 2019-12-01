Capturan en Tecate a ex militar ruso buscado por la Interpol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 13:48:21

Tecate, baja California, a 29 de octubre 2026.- Personal de seguridad de los tres niveles de gobierno capturó a un hombre identificado como Ivan “N”, un ex militar de origen ruso que contaba con ficha roja de búsqueda y detención por parte de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol), a petición de los gobiernos de Rusia y Estados Unidos.

Según la información disponible, el hombre de 43 años de edad, utilizó documentos falsos que lo acreditaban como agente de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) y escapó hacia México para refugiarse en Tecate, Baja California, lugar donde fue detenido.

Al momento de su aprehensión el sospechoso transitaba en una camioneta Suburban por el boulevard Fundadores, a la altura de la colonia Mayab de ese municipio fronterizo.

Se le encontraron una granada de fragmentación, un dispositivo de videograbación con el emblema del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un detector de señales telefónicas y sistema de sonido de emergencia que incluye sirenas y altoparlantes.

Las autoridades destacaron que la detención se llevó a cabo en el marco del "Operativo Tecate".