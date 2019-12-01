Memo Valencia denuncia presiones delictivas en Indaparapeo y Zinapécuaro

Morelia, Michoacán, a 29 de agosto del 2026.- El dirigente estatal del PRI, Memo Valencia Reyes, denunció presiones de grupos delictivos contra habitantes de la zona de Indaparapeo y Zinapécuaro, y afirmó que el regidor priista Adán Rodríguez Ávalos y su familia fueron atacados por no abandonar la comunidad de El Triunfo.

En un mensaje difundido en redes sociales, Valencia Reyes sostuvo que habitantes de la localidad El Triunfo, recibieron un ultimátum para dejar sus hogares, pagar cuotas o permitir que un familiar se incorporara a las filas del crimen organizado. Según su versión, Rodríguez Ávalos presuntamente se negó a salir de la comunidad.

“Llegaron hasta la comunidad de El Triunfo y les dicen a todos los habitantes: tienen tres días para dejar la comunidad... o para pagar cuota o para que uno de sus hijos forme parte de nuestras filas o, si no, los vamos a asesinar”, afirmó.

El regidor, su esposa, Martha Reyes Salinas, y su hijo viajaban en un vehículo particular cuando fueron atacados a balazos. La pareja murió y el hijo resultó herido, hechos ocurridos la noche de este miércoles.

El también diputado local condenó el ataque y exigió a la Fiscalía que investigue los hechos. También señaló que, según los testimonios que dijo haber recabado, las presiones en la zona estarían relacionadas con grupos delictivos.

“Que una comunidad entera en un municipio que está a 30 minutos de Morelia sea desplazada por el crimen organizado y que los que se atrevan a quedarse sean asesinados a mansalva, para poner como ejemplo lo que les pasa a los que no les hacen caso”, narró en un vídeo publicado en redes, mientras expresó el pésame a la comunidad de Indaparapeo y rechazó la situación de violencia a la que dijo están sometidos.