Se incendia farmacia dentro de hospital del IMSS en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 14:50:09

Veracruz, Veracruz, a 29 de octubre 2026.- Se incendió la farmacia del Hospital General 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en el puerto de Veracruz.

De acuerdo con la información disponible, el suceso se desarrolló la noche del 28 de octubre, cuando el fuego que inició en un edificio anexo, se propagó hasta el nosocomio.

Por lo anterior, los bomberos municipales y personal de Protección Civil del Ayuntamiento de Veracruz se movilizaron al sitio, en donde lograron contener las llamas.

Las autoridades no reportaron pérdidas humanas ni lesionados. Igualmente, aseguraron que no era necesaria la suspensión de actividades en el hospital.

Además, señalaron que la conflagración ocurrió en una zona inhabilitada de la farmacia por lo que no se tuvo que evacuar a nadie.

Solamente reportaron daños materiales, pérdida de medicamentos, documentación y mobiliario.