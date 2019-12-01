Operativo de fuerzas federales en Coahuayana, Michoacán, deja al menos tres detenidos; serían integrantes de “Los Pulido”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 11:50:07

Coahuayana, Mich., a 29 de octubre de 2026.- Un operativo desplegado durante la madrugada de este jueves por fuerzas especiales del Gobierno de México en la cabecera municipal de Coahuayana habría derivado en la detención de al menos tres personas presuntamente relacionadas con actividades del crimen organizado en la región Costa-Sierra de Michoacán, quienes, de acuerdo con información extraoficial, serían integrantes y hasta cabecillas del grupo delictivo “Los Pulido”.

Según los primeros reportes obtenidos en el municipio, el despliegue federal estuvo dirigido contra cuatro presuntos objetivos prioritarios de las autoridades federales. Sin embargo, información conocida posteriormente señala que tres personas detenidas durante la intervención están siendo trasladadas a la Ciudad de México en un helicóptero de la Secretaría de Marina.

Habitantes de Coahuayana reportaron la presencia de un helicóptero aproximadamente a las 5:30 horas de este jueves, aeronave que presuntamente fue utilizada para extraer a los detenidos del municipio como parte del operativo federal, siendo llevados a la ciudad de Morelia y luego a la capital del país.

Los Pulido, vinculados con disputas criminales en la costa michoacana

El apellido de los presuntos detenidos coincide con el de una organización de origen familiar conocida como Los Pulido, cuya presencia ha sido documentada en investigaciones periodísticas sobre las disputas del crimen organizado en la región Costa-Sierra de Michoacán.

Dicha agrupación ha sido identificada en reportes publicados entre 2020 y 2021 como una célula relacionada con Cárteles Unidos, con presencia principalmente en la comunidad de Huahua, municipio de Aquila, y presuntos vínculos con grupos armados que operan en Coahuayana.

A esta organización se le han atribuido actividades relacionadas con el narcotráfico, homicidios, enfrentamientos armados y ataques mediante drones equipados con explosivos, en el contexto de las disputas territoriales contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras agrupaciones criminales de la región.

Investigaciones periodísticas señalan que, tras una serie de enfrentamientos con el grupo conocido como Los Tena, integrantes de Los Pulido se habrían desplazado hacia Coahuayana, donde establecieron alianzas con otras organizaciones armadas.

Se espera que las autoridades federales informen en las próximas horas sobre los resultados de esta operación, que se desarrolló durante la madrugada en uno de los municipios de la costa michoacana donde históricamente se han registrado disputas entre organizaciones criminales.