Aseguran más de 8 mil productos "pirata" en alcaldías de CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 13:19:24

Ciudad de México, a 29 de octubre 2026.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró 8 mil 254 artículos presuntamente apócrifos o que vulneran derechos de propiedad industrial durante operativos en dos establecimientos de la Ciudad de México.

Según la información oficial, los cateos se ejecutaron en China Mega Shop Tacuba, ubicado en la colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, y China Mega Shop Tezontle, en la alcaldía Iztapalapa, como parte de la Operación Limpieza.

Además, se informó que la mercancía incautada tiene un valor aproximado de 728 mil 935 pesos.

Dentro del primer establecimiento, los agentes decomisaron 3 mil 803 piezas, valuadas en 345 mil 705 pesos, mientras que en el segundo se aseguraron 4 mil 451 productos, con un valor aproximado de 383 mil 230 pesos.

Entre los objetos asegurados se encontraron ropa deportiva, juguetes, termos, lentes, calcetines, gorras, mochilas, llaveros, perfumes, artículos de papelería y peluches.

La documentación del operativo incluye marcas como Adidas, Nike, Puma, Reebok y Moschino, así como productos asociados con LEGO, Pokémon, Marvel, Disney Stitch y Super Mario.

Se dio a conocer que en los operativos el IMPI contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mediante la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, y la Secretaría de Marina (Semar).