Caen dos mexicanos en Colombia; los acusan de buscar vincular grupos criminales

Caen dos mexicanos en Colombia; los acusan de buscar vincular grupos criminales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 12:20:17
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Barranquilla, Colombia, a 29 de octubre 2026.- Personal de seguridad de Colombia capturó en Barranquilla a dos ciudadanos mexicanos señalados de actuar como presuntos enlaces entre una organización criminal de Sinaloa y otro colombiana.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente Abelardo de la Espriella, a través de redes sociales.

“Vamos detrás de todos los enlaces del narcoterrorismo internacional”, afirmó al referirse al alcance de la investigación.

Igualmente, en su mensaje, el mandatario colombiano detalló que lo sospechosos son conocidos con los alias “La Patrona” y “Pau”, quienes fueron identificados como intengrantes del Cártel de Sinaloa y cayeron detenidos durante una operación conjunta realizada por la Policía Nacional de Colombia y el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI).

Presuntamente intentaban generar un enlace entre su organización criminal y el Clan del Golfo.

En ese sentido, el jefe de Estado resaltó que, además de los arrestos, el operativo impidió el envío de una tonelada de cocaína que tenía como destino final Estados Unidos.

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