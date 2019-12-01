Presunto responsable de feminicidio en grado de tentativa, en La Piedad, Michoacán es vinculado a proceso

La Piedad, Michoacán, a 29 de octubre 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Rigoberto “N”, por su posible relación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de una mujer, en este municipio.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 14 de octubre el imputado ingresó a un establecimiento comercial ubicado en la avenida Miguel Hidalgo, en la localidad de Los Ayala, donde se encontraba la víctima, contra quien de manera reiterada ejercía violencia verbal y amenazas de muerte por razones de género.

En el sitio, Rigoberto “N” le reclamó a la víctima por haber solicitado auxilio policial previo y, con la presunta intención de privarla de la vida, la agredió físicamente causándole lesiones de gravedad que requirieron su traslado a un nosocomio.

Derivado de las indagatorias, personal de la FGE obtuvo y dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra del investigado, presentándolo ante la autoridad correspondiente.

En audiencia inicial, el Juez de Control valoró los datos de prueba presentados por la representación social, resolvió vincular a proceso a Rigoberto “N”, le impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.