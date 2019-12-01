El cine se vive en Michoacán, comisiones fílmicas del país se adentran al estado: Sectur

Pátzcuaro, Michoacán, 5 de septiembre de 2025.- El cine se vive en Michoacán, y desde “el alma de México” más de 60 asistentes a la 13 Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas y Oficinas de Apoyo a Filmaciones, que se desarrolla en Pátzcuaro, lo están comprobando, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán.

La Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich) ha presentado su eslogan “Lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán” a figuras clave de la industria cinematográfica. El objetivo es que conozcan los paisajes naturales y la riqueza gastronómica, cultural e histórica del estado, que han servido como set para diversas producciones cinematográficas y televisivas.

Roberto Monroy García, titular de la Sectur, recordó que este encuentro coordinado por la Cofilmich, que es dirigida por Luis Fernando Gutiérrez Lara, es hasta el momento el más importante al reunir al 90 por ciento de las comisiones del país.

“Nos llena de orgullo que sea en nuestro estado donde se reúnan por primera vez comisiones de 26 estados y cuatro municipios, cosa que no había ocurrido en las 12 ediciones anteriores. Desde la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla estamos promoviendo el estado a través de la Cofilmich. Aquí está presente Imcine, Amazon y distintas personalidades. Este es un respaldo de las comisiones del país a Michoacán”, afirmó Monroy García.

Ponencias, talleres, mesas de debate donde se han abordado temas como modelos de atracción para producciones; cómo aplicar la IA, realidad virtual y realidad aumentada en la actividad de las comisiones fílmicas, y el INAH y la industria cinematográfica, son parte del programa de trabajo. Además se han realizado visitas a recintos como el Centro de Interpretación Vasco de Quiroga (Civaq), y recorridos por la Isla de Janitzio y a Tzintzuntzan, con la intención de que se lleven una experiencia única en “el alma de México”.