Donovan Carrillo invita a visitar la Villa Navideña este sábado en Morelia: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 13:41:30

Morelia, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- Donovan Carrillo Suazo, actual seleccionado nacional en patinaje artístico para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, llega nuevamente a Michoacán este sábado 13 de diciembre para inaugurar la Villa Navideña que estará en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

El patinador mexicano, a través de las redes sociales de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), invitó al público en general a acompañarlo a su presentación gratuita que se realizará a partir de las 18:30 horas.

“Me da mucho gusto regresar a Michoacán un año más. Quiero invitarlos a que me acompañen a la inauguración de la pista de hielo y de la Villa Navideña, el próximo 13 de diciembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, nos vemos pronto en el alma de México”, comentó en el clip el patinador profesional.

Roberto Monroy García, titular de la Sectur estatal informó que las puertas de este espacio se abrirán una hora antes de la presentación, con la finalidad de que los asistentes comiencen a ocupar sus lugares previo al show de patinaje artístico.

El patinador artístico Donovan Carrillo Suazo, de 26 años, se alista para enfrentar sus segundos Juegos Olímpicos en Milano-Cortina, en febrero de 2026. Se trata del único representante latinoamericano en la justa, lo que ha destacado su gran compromiso con México. Como muestra de su tenacidad, presentará en la inauguración de la villa una rutina musicalizada con temas de diversos artistas mexicanos.

El video de Donovan Carrillo Suazo se puede ver en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/r/1Apc4y82yt/?mibextid=wwXIfr