Donovan Carrillo invita a visitar la Villa Navideña este sábado en Morelia: Sectur

Donovan Carrillo invita a visitar la Villa Navideña este sábado en Morelia: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 13:41:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- Donovan Carrillo Suazo, actual seleccionado nacional en patinaje artístico para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, llega nuevamente a Michoacán este sábado 13 de diciembre para inaugurar la Villa Navideña que estará en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

El patinador mexicano, a través de las redes sociales de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), invitó al público en general a acompañarlo a su presentación gratuita que se realizará a partir de las 18:30 horas.

“Me da mucho gusto regresar a Michoacán un año más. Quiero invitarlos a que me acompañen a la inauguración de la pista de hielo y de la Villa Navideña, el próximo 13 de diciembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, nos vemos pronto en el alma de México”, comentó en el clip el patinador profesional.

Roberto Monroy García, titular de la Sectur estatal informó que las puertas de este espacio se abrirán una hora antes de la presentación, con la finalidad de que los asistentes comiencen a ocupar sus lugares previo al show de patinaje artístico. 

El patinador artístico Donovan Carrillo Suazo, de 26 años, se alista para enfrentar sus segundos Juegos Olímpicos en Milano-Cortina, en febrero de 2026. Se trata del único representante latinoamericano en la justa, lo que ha destacado su gran compromiso con México. Como muestra de su tenacidad, presentará en la inauguración de la villa una rutina musicalizada con temas de diversos artistas mexicanos.

El video de Donovan Carrillo Suazo se puede ver en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/r/1Apc4y82yt/?mibextid=wwXIfr

Noventa Grados
Más información de la categoria
Preliberados del Sistema Penitenciario adquieren instrucción técnica para emprender negocios
Localizan restos humanos en la Barranca de Cochero de San Juan del Río, Querétaro
Asume Querétaro la Coordinación de la Zona Occidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario
En Lázaro Cárdenas, Michoacán, muere conductor tras presuntamente sufrir un infarto 
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum confirma ataque del crimen organizado contra funcionario en Colima; ya hay detenidos
Otro nombre a la lista de víctimas: Coahuayana alcanza seis muertos por el carro bomba que estremeció a Michoacán
HMG coloca a Grecia Quiroz en segundo lugar rumbo a la gubernatura; Morón lidera preferencias en Michoacán
Golpe a la extorsión: cae “Limones”, operador financiero de organización criminal de Durango
Comentarios