Dieron inicio las representaciones de Noche de Muertos en los Manantiales de Urandén: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 16:36:17
Pátzcuaro, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- La Semana de Celebración de la Noche de Muertos dio inicio con la representación solemne de “El Camino de las Ánimas” en los Manantiales de Urandén, una experiencia única que fusiona la cultura y el orgullo ancestral de la región.

Esta experiencia organizada por segundo año consecutivo por la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dirigida por Roberto Monroy García, y por las propias comunidades, han recibido ya a turistas nacionales e internacionales que han llegado para vivir esta mágica celebración ancestral que tiene sus raíces en “el alma de México”.

La Sectur Michoacán compartió a través de sus redes sociales un video donde se escucha al público hablar de su experiencia en esta actividad que comenzó este fin de semana.

Javira Camo de Valparaíso, Chile, fue una de las turistas internacionales que ya se encuentran en Michoacán y quien acudió a disfrutar de esta representación en Urandén, “he tenido el privilegio de pasar las semanas previas a Día de Muertos acá en Pátzcuaro, y esta experiencia en los manantiales es muy recomendable y mágica, y uno aprende mucho sobre las tradiciones”.

Erandi Meza Carvajal, de Toluca, Estado de México, señaló su agrado por ese evento en los Manantiales de Urandén, “la verdad, vengan, es algo increíble. Conocerían Michoacán con esto que vimos hoy, de aquí es Everardo Cristóbal Quirino, el campeón mundial de canotaje”.

Hoy domingo 26 de octubre hay dos presentaciones, 19:00 y 20:45 horas, con un costo de ingreso de 50 pesos y 30 para el estacionamiento, monto que es para la propia comunidad. Los detalles de esta experiencia se pueden encontrar en el sitio web https://visitmichoacan.com.mx/, o bien, a través de las redes sociales de la Sectur Michoacán.

