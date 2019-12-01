Destaca Sectur federal crecimiento turístico y riqueza cultural de Michoacán

Tzintzuntzan, Michoacán, a 13 de marzo del 2026.- La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó el potencial turístico de Michoacán durante su visita al municipio de Tzintzuntzan, donde asistió a la celebración de la K’uinchekua, y afirmó que la entidad continúa posicionándose como uno de los destinos culturales más importantes del país.

En conferencia de prensa, la funcionaria federal señaló que cada visita al estado le confirma la riqueza turística que aún muchos mexicanos no conocen, al subrayar que la entidad cuenta con una amplia oferta gastronómica, cultural y de tradiciones que la convierten en un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales, por ejemplo, el turismo chino, al ser un potencial por su búsqueda de turismo cultural, así como la conectividad que tienen con Tijuana.

Informó que en enero de este año Michoacán registró un incremento del 12 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, además de un aumento similar en la conectividad aérea, factores que, dijo, contribuyen a diversificar la oferta turística y generar mayor derrama económica.

Sobre la K’uinchekua, Josefina Rodríguez destacó que se espera la asistencia de más de 20 mil visitantes, quienes podrán presenciar la participación de 27 grupos de portadores de tradición que se presentan en un escenario instalado frente a la zona arqueológica semicircular de Zona Arqueológica de Tzintzuntzan, única en su tipo en el país.

Asimismo, resaltó la importancia del sector artesanal en la entidad, al mencionar que Michoacán cuenta con la mayor cantidad de ramas artesanales del país y alberga el tianguis artesanal más grande de Latinoamérica, donde se registran ventas cercanas a 45 millones de pesos en tres días.

Además, señaló que la promoción turística del estado se fortalece con estrategias como la difusión de eventos en más de 270 salas de cine del país, donde recientemente se proyectó un cineminuto de la K’uinchekua y próximamente se promocionará el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, así como la campaña “El Alma de México”, que busca difundir la esencia cultural de la entidad.