Crimen organizado recluta personas a través de redes sociales, advierte García Harfuch

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 15:31:40

Ciudad de México, 13 de marzo de 2026.- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, advirtió que grupos del crimen organizado están utilizando redes sociales como TikTok y Facebook para reclutar personas.

Durante su declaración, el funcionario señaló que estas plataformas se han convertido en un medio que los delincuentes aprovechan para atraer a posibles integrantes.

García Harfuch explicó que, ante esta situación, las autoridades han trabajado en coordinación con las propias plataformas digitales para identificar y eliminar contenidos o cuentas relacionadas con estas actividades. Como resultado de estas acciones, se han dado de baja numerosos sitios vinculados con el reclutamiento.

Además, el secretario informó que las investigaciones también han derivado en la detención de personas que participaban en estas labores de reclutamiento para grupos criminales. Indicó que las autoridades continuarán reforzando las acciones para prevenir este tipo de prácticas y proteger a la población.