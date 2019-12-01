Llega a Cuba tercer envío de ayuda humanitaria desde México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 14:51:04

La Habana, Cuba, a 13 de marzo 2026.- Los buques Papaloapan y Huasteco de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), atracaron en la bahía de La Habana, Cuba, con un tercer cargamento de ayuda humanitaria para la isla.

“Arribando ahora al puerto de La Habana dos barcos con tercer envío de ayuda del Gobierno y el pueblo mexicanos para el pueblo de Cuba. Gracias México por su solidaridad con Cuba”, escribió en redes sociales la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal.

Previo a la llegada de estos apoyos, la República Mexicana le había enviado unas dos mil toneladas, en su mayoría alimentos básicos y productos de higiene.

Cabe señalar que horas antes de la llegada de los navíos, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó en una comparecencia televisiva el papel de México, y lo calificó de “país amigo y hermano que ha mostrado una altura tremenda”, especialmente su presidenta Claudia Sheinbaum.