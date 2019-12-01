Hay 7 detenidos por delitos de alto impacto, tras operativo policial en la colonia Villas de Santiago de la capital queretana

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 17:44:35

Querétaro, Querétaro, a 13 de marzo de 2026.- Al menos siete personas fueron detenidas, por elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, luego de una importante movilización policial que se registró en la colonia Villas de Santiago.

Se conoció que fue a través de labores de inteligencia, lo que ayudó en la detención de las siete personas presuntamente vinculados con delitos de alto impacto.

La detención se realizó sobre la calle Santiago de Querétaro, tras un fuerte dispositivo policial, para posteriormente trasladarlos a la Fiscalía General del Estado, en donde se determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar, que se desconoce por qué delitos fueron detenidos, no obstante, se conoció que al menos un vehículo estaría asegurado por las autoridades.