Notas sobre organización criminal de Jalisco son referentes para abrir carpetas de investigación: Harfuch

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 14:17:25

Manzanillo, Colima, a 13 de marzo 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que todas las notas periodísticas publicadas por medios de comunicación sobre la mayor organización criminal de Jalisco, son tomadas en cuenta para abrir carpetas de investigación en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

“La Fiscalía General de la República está procesando la información. Hay ya carpeta de investigación iniciada que estamos también trabajando con las instituciones del gabinete de Seguridad. En donde haya y donde amerite detenciones sobre alguna persona mencionada, así va a ser”, dijo el funcionario federal.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México desde Manzanillo, Colima, el secretario García Harfuch informó además que han eliminado 180 sitios en diferentes páginas de internet y diferentes aplicaciones que tienen conexión con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sobre todo aquellas que tienen enfoque en el reclutamiento.

“Se han bajado más de 180 sitios en diferentes páginas de internet y diferentes aplicaciones, pero más enfocadas al reclutamiento, como lo hemos informado aquí en la mañanera. Más que hackers, más de hackear una institución o algo así de eso no tenemos conocimiento ni ningún indicio al respecto”, comentó el titular de seguridad.