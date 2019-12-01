La soberanía nacional no está en negociación: Claudia Sheinbaum

Tecomán, Colima, a 13 de marzo de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos continúa, aunque dejó claro que la soberanía nacional es un principio innegociable. Desde el municipio de Tecomán, la mandataria reaccionó a un mensaje publicado en la red social Truth Social por su homólogo estadounidense, Donald Trump, al señalar que la relación bilateral se mantiene basada en la colaboración, pero con respeto a la independencia del país.

Durante un evento público en el que se entregaron tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar en el estado de Colima, Sheinbaum sostuvo que el pueblo mexicano ha defendido históricamente su soberanía, por lo que cualquier trabajo conjunto con otras naciones debe realizarse bajo ese principio. En ese sentido, subrayó que la cooperación con Estados Unidos en temas de seguridad existe, aunque insistió en que no se permitirá que se vulnere la autonomía del país.

La presidenta también señaló que su administración, alineada con los principios de la llamada Cuarta Transformación, busca fortalecer valores como la independencia, la libertad, la democracia y la justicia social. Indicó que estos objetivos se reflejan en los programas sociales impulsados por el gobierno federal, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar, que busca reconocer y apoyar a las mujeres mexicanas.

Asimismo, explicó que esta pensión forma parte de tres nuevos programas implementados al inicio de su gobierno. Entre ellos se encuentra la Beca Rita Cetina, dirigida actualmente a estudiantes de secundaria y que próximamente se ampliará a niñas y niños de primaria en escuelas públicas, así como el programa Salud Casa por Casa, enfocado en acercar servicios médicos a la población.

En el mismo acto, la mandataria anunció diversos proyectos para el estado de Colima, entre ellos la construcción de tres bachilleratos tecnológicos y siete bachilleratos Margarita Maza, además de un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Manzanillo. Por su parte, autoridades federales y estatales destacaron que la Pensión Mujeres Bienestar ya beneficia a más de 20 mil mujeres en la entidad, con una inversión superior a 64 millones de pesos destinada a fortalecer su autonomía económica.