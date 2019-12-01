Ataque armado deja un hombre sin vida en la localidad de La Lira, Querétaro

Ataque armado deja un hombre sin vida en la localidad de La Lira, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 17:51:06
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Pedro Escobedo, Querétaro, 13 de marzo de 2026.- Elementos de la Policía Municipal de Pedro Escobedo, y servicios de emergencias, se movilizaron a la localidad de La Lira, en donde se reportó una agresión a balazos en contra de una persona.

Se conoció que el ahora occiso, descendía de su vehículo, cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes posteriormente lo agredieron a balazos, hasta causarle la muerte.

Tras el arribo de los servicios de emergencias, se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a dar parte a la Fiscalía General del Estado, para las diligencias correspondientes.

Una vez en la zona, se realizó el peritaje pertinente, y al término, se ordenó el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo a la morgue.

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