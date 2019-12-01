Ataque armado en Zamora deja un hombre fallecido en Infonavit Arboledas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 20:13:55

Zamora, Michoacán, 13 de marzo de 2026.- Un hombre fue privado de la vida con disparos de arma de fuego en las inmediaciones del Infonavit Arboledas Primera Sección, los presuntos homicidas huyeron a bordo de una motocicleta, informaron algunos testigos.

Por información recabada por este medio de comunicación se conoció que alrededor de las 16:15 horas de este viernes, reportaron detonaciones de arma de fuego en el Andador Caoba.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Guardia Civil y Defensa se movilizaron al sitio donde localizaron a un masculino herido tirado boca abajo, por lo que solicitaron una ambulancia.

Socorritas de Rescate llegaron y confirmaron el deceso del masculino de nombre Sergio R., C., apodado como "El Checo", de 48 años, vecino del sitio.

La zona fue delimitada bajo los protocolos de la cadena de custodia y más tarde llegó personal Especializado de la Fiscalía General del Estado quienes se encargaron de realizar las actuaciones correspondientes.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios de ley y posterior entregárselos a sus familiares.