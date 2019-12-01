Rebase mortal en carretera: miembros de célula ultiman a hijo de la alcaldesa de Bacanora, Sonora, por adelantarlos; un detenido y otro abatido tras operativo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 20:39:14

Bacanora, Son., a 13 de marzo de 2026.- Un aparente incidente vial terminó en tragedia en una carretera de Sonora: el hijo de la alcaldesa Nora Alicia Biebrich Duarte fue asesinado a tiros por presuntos criminales; uno ya fue imputado y otro murió en un operativo.

Lo que comenzó como un simple rebase en una solitaria carretera del estado de Sonora terminó en una escena digna de una película de crimen: ráfagas de fusil, un vehículo perforado por las balas y la muerte del hijo de la alcaldesa del municipio serrano de Bacanora.

La víctima fue Édgar Martínez Biebrich, quien conducía la camioneta en la que también viajaba su madre, la presidenta municipal Nora Alicia Biebrich Duarte, cuando ocurrió el ataque armado el pasado 24 de febrero sobre la carretera que conecta la zona serrana con la capital del estado.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía estatal, el vehículo en el que viajaban madre e hijo rebasó a otro automóvil en el que se desplazaban presuntos sicarios. Minutos después, los sujetos reaccionaron violentamente: alcanzaron la camioneta y abrieron fuego con armas de alto poder.

Las balas impactaron principalmente del lado del conductor. Édgar Martínez quedó gravemente herido y perdió la vida poco después, mientras que la alcaldesa logró sobrevivir al ataque.

Tras el crimen, los agresores abandonaron y quemaron el vehículo en el que huían, intentando borrar rastros antes de escapar hacia zonas rurales.

Las investigaciones permitieron identificar a dos presuntos responsables. Uno de ellos, Víctor Manuel “N”, fue detenido días después y ya fue imputado por homicidio calificado y tentativa de homicidio. Su presunto cómplice, Francisco Uriel Luna, murió durante un enfrentamiento con agentes cuando intentaban capturarlo.

Las autoridades sostienen que el ataque no fue un atentado político, sino el resultado de un violento altercado vial protagonizado por integrantes de una célula criminal que circulaban armados por la carretera.

El caso ha generado conmoción en la región, no solo por la brutalidad del ataque, sino porque evidencia cómo un episodio aparentemente trivial puede convertirse en una tragedia cuando interviene el crimen armado.

Mientras el proceso judicial continúa contra el detenido, el asesinato del hijo de la alcaldesa de Bacanora se ha convertido en uno de los hechos más impactantes de violencia reciente en la sierra de Sonora.