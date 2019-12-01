Desfiles, ferias y altares, prepárate para vivir la Noche de Muertos en Michoacán

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2026.- Velaciones en panteones, ofrendas, altares, desfiles de catrinas, muestras artesanales, gastronomía tradicional y expresiones culturales forman parte de las más de 700 actividades que ofrece Michoacán durante la Semana de Celebración de la Noche de Muertos, que se lleva a cabo hasta el 2 de noviembre.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, destacó que la programación se distribuye en las siete regiones turísticas de la entidad, con opciones para disfrutar en familia de esta tradición ancestral y conocer la riqueza cultural de sus comunidades.

Entre las actividades destacan la XVI Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina en Capula, que podrá disfrutarse hasta el 3 de noviembre; el Festival de las Velas en Uruapan, que se realiza del 24 de octubre al 2 de noviembre; el Desfile de Catrinas y Catrines en la avenida Madero de Morelia, el 1 de noviembre; así como los altares de Santa Fe de la Laguna, el Festival de Pan de Muerto y Atoles Tradicionales en Tacámbaro, la ofrenda monumental en Zitácuaro y la Feria del Pan de Muerto en Tangancícuaro.

En los manantiales de Urandén, en Pátzcuaro, se realiza nuevamente “El Camino de las Ánimas”, una procesión nocturna de canoas y altares flotantes que enaltece la espiritualidad purépecha. Las funciones serán del 23 al 30 de octubre y el 2 de noviembre, a las 19:00 y 20:30 horas; mientras que el 31 de octubre y el 1 de noviembre habrá una función adicional a las 22:00 horas.

Mientras tanto, en Lázaro Cárdenas se celebrará el octavo Festival Cultural de la Noche de Muertos, del 31 de octubre al 2 de noviembre, con altares dedicados a personajes ilustres, concursos y desfile de catrinas, además de una feria del pan de muerto, con una expectativa de 10 mil asistentes.

El funcionario estatal agregó que, como parte de la promoción turística del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la riqueza cultural de la entidad se difundirá en pantallas de 17 aeropuertos nacionales administrados por Grupo Mundo Maya, con el fin de acercar esta festividad a viajeros nacionales e internacionales.

La programación completa se puede consultar en el sitio https://visitmichoacan.com.mx/ y en las redes sociales oficiales de la Sectur Michoacán.