Auto queda destrozado al volcar y quedar dentro de la plaza comercial Antea en Querétaro

Auto queda destrozado al volcar y quedar dentro de la plaza comercial Antea en Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 10:45:56
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Querétaro, Querétaro, a 24 de octubre 2026.- La madrugada de este sábado, servicios de emergencias se movilizaron a carriles laterales de Paseo de la República, en donde se reportó un fuerte accidente, en donde un auto volcó, y quedó dentro de la plaza comercial Antea.

El aparente exceso de velocidad, ocasionó que el vehículo perdiera el control, posteriormente volcó, derribó las barras perimetrales de la plaza comercial, en donde quedó llantas arriba.

Al lugar, se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a una persona y posteriormente la trasladaron al hospital, para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el apoyo de la grúa para realizar maniobras.

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