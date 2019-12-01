A horas de la visita de Claudia Sheinbaum a Apatzingán, desplazados por la violencia piden apoyo para retirar minas explosivas

Apatzingán, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- En vísperas de la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, programada para mañana sábado a Apatzingán, circula una petición dirigida al comandante de la 43 Zona Militar, general Francisco Antonio Enríquez Rojas, en la que una mujer desplazada por la violencia de la comunidad de La Salatera solicita la intervención del Ejército Mexicano para retirar minas explosivas de los caminos rurales.

En el documento, una habitante de la zona afectada, expone que los caminos que comunican a La Salatera con Acatlán se encuentran intransitables debido a la presencia de artefactos explosivos, situación que impide a las familias regresar a trabajar sus tierras y atender el ganado que tuvieron que abandonar al huir de la violencia.

La afectada advierte que, mientras permanecen refugiados en ejidos cercanos, sus animales corren el riesgo de ser robados o sacrificados sin autorización de sus propietarios.

En su petición solicita el ingreso de maquinaria especializada para detectar y desarticular los explosivos, con la esperanza de recuperar el acceso a sus comunidades y sus medios de subsistencia.

La solicitud, que cuenta con sello de recibido de la 43 Zona Militar, pone nuevamente sobre la mesa la difícil situación que enfrentan las familias desplazadas por la violencia en la zona rural de Apatzingán, precisamente cuando se espera la presencia de la mandataria federal en este municipio.