Gobernadores de Morena respaldan a Ariadna Montiel y exigen pruebas por acusaciones de Maru Campos

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2026.- Los 24 gobernadores de Morena y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México manifestaron su respaldo a la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, luego de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la señalara por presuntos vínculos con el narcotráfico. Mediante un pronunciamiento conjunto, los mandatarios rechazaron las acusaciones y señalaron que cualquier señalamiento debe estar respaldado por pruebas.

En el documento, los integrantes de la llamada Cuarta Transformación consideraron que las diferencias políticas no justifican ataques personales ni declaraciones que puedan afectar la reputación de los funcionarios públicos. Sin mencionar directamente a Campos, calificaron este tipo de señalamientos como actos de confrontación política.

Los mandatarios también rechazaron el uso de temas relacionados con la seguridad pública para obtener beneficios políticos y subrayaron que quienes realizan acusaciones tienen la responsabilidad legal y moral de presentar evidencias ante las autoridades correspondientes.

Asimismo, reconocieron la trayectoria de Montiel y su trabajo en favor de los sectores más vulnerables, al tiempo que reiteraron su solidaridad con la presidenta nacional de Morena. El posicionamiento fue suscrito por representantes de 23 estados y la Ciudad de México, quienes llamaron a privilegiar el respeto, la verdad y el debate político por encima de la difamación.

El pronunciamiento se produce en medio de la controversia generada por las declaraciones de la mandataria chihuahuense, ante las cuales la dirigencia morenista ha exigido pruebas que sustenten los señalamientos.