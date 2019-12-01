Localizan sin vida a un hombre en avenida Zaragoza, en la ciudad de Querétaro

Localizan sin vida a un hombre en avenida Zaragoza, en la ciudad de Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 10:40:16
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Querétaro, Querétaro, a 24 de octubre 2026.- Un hombre de entre 35 a 40 años de edad, perdió la vida, al exterior de una farmacia ubicada en avenida Zaragoza y Manuel Tolsa.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó a la persona inconsciente, quien aparentemente vivía en situación de calle, por lo que rápidamente al lugar se movilizaron los rescatistas.

Una vez en la zona, confirmaron que ya no contaba con signos vitales y no presentaba huellas de violencia, por lo que de inmediato, procedieron a dar parte a las autoridades. 

La zona fue acordonada, por policías municipales, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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