Tráiler sale del camino y vuelca en la autopista México-Querétaro

Tráiler sale del camino y vuelca en la autopista México-Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 10:49:27
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Querétaro, Querétaro, a 24 de octubre 2026.- Esta madrugada, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la autopista federal 57 México-Querétaro, en donde se reportó una salida de camino y volcadura de un tráiler.

Fue a la altura de la colonia Lomas de Casa Blanca, en donde se reportó el accidente, por lo que, rápidamente al lugar, se movilizaron los rescatistas, para los primeros auxilios.

Una vez en la zona, se descartaron personas lesionadas, pero sí importantes daños materiales en el vehículo volcado.

Elementos de la Guardia Nacional, acudieron a la zona a tomar conocimiento del accidente, en el cual se solicitó el apoyo de grúas de gran tonelaje, para realizar las maniobras y retirar la unidad pesada.

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