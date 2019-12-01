Del Paricutín a la K’uínchekua; Michoacán proyecta su grandeza ante el mundo

Del Paricutín a la K’uínchekua; Michoacán proyecta su grandeza ante el mundo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 16:11:42
Morelia, Michoacán, 27 de febrero de 2026.- Más que un destino, Michoacán es raíz y memoria viva. Bajo esta premisa, la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur) presentó a través de sus redes sociales una nueva pieza audiovisual que captura la esencia de la entidad, invitando al espectador a descubrir por qué Michoacán es, verdaderamente, “el alma de México”.

El titular de la Sectur estatal, Roberto Monroy García, destacó que este material forma parte de la campaña internacional lanzada en la pasada Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, España, en coordinación con la Sectur federal y como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El video, de cinco minutos de duración, recorre los rincones que dan orgullo al estado como el imponente volcán Paricutín, el vuelo majestuoso de la Mariposa Monarca, la Noche de Muertos en el lago de Pátzcuaro, el acueducto de Morelia, la fuerza cultural de la K’uínchekua y la danza de los Kúrpites. Aparecen también maestras cocineras tradicionales, guardianas de un legado que alimenta a todo un país, así como figuras históricas como José María Morelos y Pavón y Miguel Hidalgo y Costilla, recordándonos que Michoacán ha sido cuna de identidad y libertad.

“Antes de que México tuviera nombre, esta tierra ya tenía alma”, relata la pieza, que destaca cómo en Michoacán el origen siempre es en comunidad. Con este lanzamiento, la Sectur no solo invita al mundo a visitar el estado, sino que convoca a las y los michoacanos a sentir orgullo por su historia y su presente. El video completo puede disfrutarse en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/v/1Dct46wUqm/?mibextid=wwXIfr

