Identifican a las personas que perdieron la vida tras ser baleadas en la colonia Casa del Niño de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 17:09:01

Uruapan, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- Como Iris Magali B., de 22 años de edad y su pareja sentimental Yunuen N., de 23 años, fueron identificadas las dos personas que perdieron la vida tras de baleadas la noche del jueves en la colonia Casa del Niño de esta ciudad.

Como se fuera a conocer en este medio de comunicación, la noche del jueves en la calle La Cruz de la referida colonia, fueron baleadas dos personas.

A consecuencia del ataque las dos personas perdieron la vida, quiera fueron identificadas como Iris Magali B., de 22 años de edad y su pareja sentimental Yunuen N., de 23 años.

Es de mencionar que un menor de cuatro años hijo de Yunuen, se debate entre la vida y la muerte.