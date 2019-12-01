Identifican a las personas que perdieron la vida tras ser baleadas en la colonia Casa del Niño de Uruapan, Michoacán

Identifican a las personas que perdieron la vida tras ser baleadas en la colonia Casa del Niño de Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 17:09:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- Como Iris Magali B., de 22 años de edad y su pareja sentimental Yunuen N., de 23 años, fueron identificadas las dos personas que perdieron la vida tras de baleadas la noche del jueves en la colonia Casa del Niño de esta ciudad.

Como se fuera a conocer en este medio de comunicación, la noche del jueves en la calle La Cruz de la referida colonia, fueron baleadas dos personas.

A consecuencia del ataque las dos personas perdieron la vida, quiera fueron identificadas como  Iris Magali B., de 22 años de edad y su pareja sentimental Yunuen N., de 23 años.

Es de mencionar que un menor de cuatro años hijo de Yunuen, se debate entre la vida y la muerte.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a las personas que perdieron la vida tras ser baleadas en la colonia Casa del Niño de Uruapan, Michoacán
Vinculan a proceso al presunto responsable del ataque armado en contra de diputados de MC en Sinaloa
Fallece en un hospital de Uruapan, Michoacán, el guardia de seguridad que fue baleado afuera del Bar "Patria Mia"
Presunta riña deja a un hombre herido con arma blanca en Plaza Parque, Celaya
Más información de la categoria
Colapsan gradas en plena foto escolar en la IBERO CDMX; hay al menos 10 lesionados
Horas de fuego en Tapalpa: así fue el operativo donde cayó “El Mencho”
Posibles sucesores del "Mencho", plenamente identificados: Harfuch
Caen en Puerto Vallarta 8 presuntos miembros de organización criminal de Jalisco: les decomisan armas y equipo táctico
Comentarios