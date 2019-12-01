Vinculan a proceso al presunto responsable del ataque armado en contra de diputados de MC en Sinaloa

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR), logró la vinculación a proceso de Jesús “N”, alias “El Compa Güero”, por su presunta participación en los delitos de portación de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano, además de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, además de que es presunto integrante del cártel de Sinaloa y fue aprehendido luego del ataque contra dos diputados de Movimiento Ciudadano el pasado 28 de enero.

Mediante un comunicado, la dependencia dio a conocer que su captura se realizó en Culiacán Sinaloa, en cuyo operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, en coordinación con la FGR.

Según la información, al detener al masculino, también fue asegurada un arma tipo fusil, cartuchos, un cargador, clorhidrato de metanfetamina, teléfonos celulares y el automóvil en el que se trasladaba.

Mientras se realizaba la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, presentó los datos de prueba necesarios ante el juez de control, para que determinara la vinculación a proceso.

Como medida recibió prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, y se fijó un plazo de 3 meses para presentar la investigación complementaria.