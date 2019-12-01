Deja más de 9 millones de pesos el Festival de la Cajeta; Celaya celebra su consolidación regional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 12:41:11

Celaya, Guanajuato, 18 de noviembre del 2025.- Una derrama económica superior a 9 millones de pesos marcó el éxito del Octavo Festival de la Cajeta, evento que continúa posicionándose como uno de los favoritos del público en la región Laja-Bajío. Así lo informó el director de Turismo, Carlos Ricardo Olvera Ávila, al presentar el balance de resultados de la edición 2025.

El festival, realizado del 13 al 16 de noviembre en el Jardín Principal, reunió a 24 mil asistentes y la participación de 170 expositores integrados a la estrategia de Pueblo a Pueblo. “Rebasamos la meta de asistencia, superamos los 24 mil visitantes y logramos una derrama económica de al menos 9 millones de pesos. Fue un rotundo éxito”, señaló el funcionario.

Olvera Ávila destacó la presencia local, nacional e internacional, con visitantes provenientes de municipios como León, Irapuato y Comonfort, así como de estados como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y del extranjero, incluyendo Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, Colombia, Cuba y Brasil. El gasto promedio por persona se estimó en 512 pesos, y el 80% de los asistentes fueron celayenses.

Pese al fin de semana largo y la realización de otros eventos masivos, el festival mantuvo lleno absoluto durante sus días más fuertes. “La gente estuvo contenta desde temprano hasta entrada la noche; los dos días principales estuvieron completamente llenos”, afirmó.

El director también destacó el espectáculo dominicalu que ofreció la orquesta cubana, apoyada por la Embajada de Cuba, cuya presentación abarrotó el escenario. “Fue un ambiente extraordinario; el presidente municipal quedó gratamente sorprendido por la respuesta del público”, comentó.

Aunque enfrentó una situación familiar que lo obligó a ausentarse en parte del evento, Olvera Ávila reiteró su satisfacción por los resultados. “Estoy profundamente agradecido con quienes hicieron posible este festival; somos cajeteros y este evento nos representa”, expresó.

De cara a la próxima edición, adelantó que ya se analizan nuevos países invitados. “Han llegado propuestas y el presidente decidirá; podrían ser Venezuela, Rusia, Estados Unidos o Francia. Seguiremos fortaleciendo este festival”, concluyó.