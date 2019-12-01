Hombre pierde la vida en ataque armado en la colonia 18 de Diciembre de Apaseo el Alto, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 22:33:19

Apaseo el Alto, Guanajuato, a 19 de noviembre de 2025.- Un ataque armado dentro de un domicilio en la colonia 18 de Diciembre se registró la noche de este martes, dejando sin vida a un masculino.

Minutos antes de las 20:00 horas, autoridades se desplazaron a la calle Joaquín López Toledo cerca de un banco Bienestar.

En la zona fueron informados que dentro de un domicilio estaba un masculino con heridas de bala, a quien al ser valorado ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo a los primeros reportes fue sorprendido y agredido a tiros por gatilleros que después de descargar sus armas emprendieron la huida con rumbo desconocido.

El área fue acordonada por elementos policiacos en tanto que la situación fue dada a conocer a la Fiscalía Regional que posteriormente llegaron a la escena para comenzar a recopilar los indicios y ser integrados al acta correspondiente.

Una vez que concluyeron las averiguaciones correspondientes el cuerpo fue retirado y llevado al Semefo en la capital del estado para realizarle la autopsia pertinente.