Vuelca tráiler en la autopista Siglo XXI en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas; el chofer resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 21:20:45

La Huacana, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital resultó el chofer de un tráiler el cual volcó sobre la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), el camión se incendió.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 179+800 del tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, a la altura de la localidad de San Pedro Barajas, se había volcado un tráiler, el cual estaba ardiendo en llamas.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron al chofer y sofocaron el fuego del camión.

Es de mencionar que el conductor fue llevado a un nosocomio mientras que personal de la GN se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.