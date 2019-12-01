Tras choques armados despliegan helicóptero artillado en límites de Apatzingán con Aguililla, Michoacán 

Tras choques armados despliegan helicóptero artillado en límites de Apatzingán con Aguililla, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 18:08:28
Apatzingán, Mich., a 18 de noviembre de 2025.- Luego de los enfrentamientos armados que tuvieron lugar la mañana del martes en la Tierra Caliente de Michoacan, específicamente en los límites de Apatzingán con Aguililla, al menos un helicóptero artillado del Ejército fue desplegado a la zona.

Los enfrentamientos fueron reportados en las comunidades Las Anonas, Aguililla, y posteriormente en Acatlán, Apatzingán, donde se recrudecieron las balaceras. 

Los primeros reportes señalaban un enfrentamiento entre sicarios luego de que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzara una ofensiva sobre el territorio controlado por los Caballeros Templarios bajo el mando de Rigo Díaz alias “Belizario”, balaceras a las que posteriormente se habrían incorporado militares, de acuerdo con fuentes locales.

El avance del CJNG fue tan contundente que logró hacer huir a sus rivales, siendo desplegado un helicóptero artillado a la zona, el cual fue videograbado por pobladores. Las fuentes locales indican que la amenaza fue tan seria que dos aeronaves fueron desplegadas a la zona.

Hasta el momento no existe información oficial de muertos, heridos o detenidos por estas balaceras que una vez más sacuden a la Tierra Caliente michoacana.

