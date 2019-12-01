Fuerte carambola deja un hombre sin vida en la carretera Zacapu-Villa Jiménez en Michoacán

Zacapu, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.– Una carambola se registró en la carretera Zacapu-Villa Jiménez, la cual dejó el saldo de una persona sin vida.

De acuerdo a la información, en el hecho de tránsito ocurrido a la altura del Hotel Pueblo Viejo, participaron un automóvil Renault Kwid color blanco, un tractor y un camión International tipo Torton de color rojo, el cual arrastraba dos remolques.

Automovilistas que transitaban por el sitio, reportaron el accidente al número de emergencias, indicando que había varios lesionados en el lugar.

Al llegar elementos de la Policía Municipal y paramédicos revisaron al conductor del Renault, confirmando que ya no contaba con signos vitales.

Asimismo, al sitio arribó personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes se encargaron de las primeras indagatorias para determinar las causas del accidente, además de que trasladaron el cadáver del hombre al Servicio Médico Forense (SEMEFO), el cual permanece sin ser identificado.

Las unidades siniestradas, fueron llevadas al corralón.

