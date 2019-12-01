Intenta Morena afiliar a militantes panistas: Martín Arango  

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 20:19:58

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2025.- El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango García, reveló que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) intentó afiliar de forma ilegal a alrededor de 200 militantes panistas, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) notificara una duplicidad en los padrones de ambos partidos.

Explicó que el INE les informó que varias personas aparecían simultáneamente como militantes del PAN y de Morena, por lo que se pidió a Acción Nacional verificar con sus afiliados cuál era su estatus real.

“Nos llegaba hace unos días un oficio del Instituto Nacional Electoral donde nos señaló: encuentro una duplicidad en militantes del PAN con militantes de Morena. Te pido que te acerques con tus militantes para preguntarles por qué partido político quieren militar”, dijo.

Puntualizó que al revisar caso por caso, todos los ciudadanos negaron haberse afiliado a Morena, y coincidieron en que recientemente habían entregado su credencial de elector al Gobierno Federal para diversos trámites administrativos, lo que generó sospechas sobre el uso indebido de sus datos.

“La sorpresa que nos llevamos es que estas personas resultaron ni siquiera saber que habían sido afiliadas a Morena, en todos los casos resultó que por algún trámite habían entregado su credencial de elector al Gobierno Federal; Morena está cometiendo un delito tratando de alcanzar esas metas que se pusieron de afiliación”.

Mencionó que el PAN ha brindado más de 50 asesorías jurídicas a ciudadanos que desean denunciar estos hechos ante los tribunales locales, aunque aclaró que presentar estos recursos es una decisión personal y no del partido.

Aseguró que todos los militantes involucrados ya ratificaron formalmente su permanencia en Acción Nacional ante el INE.