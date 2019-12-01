Quitan la vida a excandidato de la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 15:52:59

San Andrés Tuxtla, Veracruz, a 18 de noviembre de 2025.- El excandidato a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Veracruz, Pedro González Rodríguez, fue ultimado a balazos.

De acuerdo a la información, los hechos se registraron en su domicilio ubicado en la localidad de Villa Comoapan, en donde sujetos armados abrieron fuego en su contra.

Testigos del hecho, llamaron al número de emergencias para solicitar ayuda, por lo que arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes confirmaron que el “Pillica”, como era conocido, ya no contaba con signos vitales.

Al lugar llegó personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, los cuales, se encargaron del levantamiento del cuerpo e iniciaron la carpeta de investigación que el caso amerita, por lo que recabaron indicios en el domicilio de la víctima.

Cabe resaltar que González Rodríguez compitió por la presidencia municipal en las elecciones del año 2021, con el desaparecido partido político “Todos por Veracruz”, además de que también se desempeñana como líder social en la región.