En Zitácuaro, Michoacán: Hombre resulta herido al volcar con su camión de carga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 21:04:47

Zitácuaro, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó el chofer de un camión de carga tipo Torton, luego de que volcara en la carretera Zitácuaro-Aputzio, antes del Puente de la Pesca.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad se había registrado un accidente vehicular, debido a que la unidad aparentemente se quedó sin frenos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como del Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro, quienes mediante el uso de equipo hidráulico rescataron al chofer de 67 años de edad, el cual fue inmovilizado y llevado a un hospital para su atención médica.

Entre tanto personal de tránsito se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.