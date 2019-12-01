Debido al éxito de “El camino de las ánimas” en los manantiales de Urandén, se abren nuevas fechas: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 10:06:40
Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2025.- Los manantiales de Urandén se iluminaron atrayendo a un amplio número de turistas y visitantes nacionales e internacionales en el primer fin de semana de representaciones, que se realizaron del viernes 24 al domingo 26 de octubre.

Tras la buena respuesta obtenida en este segundo año consecutivo en el que se realiza esta experiencia llamada “El camino de las ánimas”, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dirigida por Roberto Monroy García, en acuerdo con la comunidad, anunció nuevos días y horarios para ver esta representación que plasma la cultura e identidad de “el alma de México”.

“La programación incluye los recorridos en canoas por los manantiales, en un horario de 11:00 a 17:00 horas. Para el día jueves 30 de octubre habrá dos funciones de esta representación, a las 19:00 y 20:45 horas, y el viernes 31 del mes en curso solo se realizará una a las 21:00 horas”, comentó Monroy García. 

Para el sábado 1 de noviembre, las funciones se desarrollarán a las 19:00, 20:45, y 22:30 horas, mientras que el domingo 2 de noviembre, serán a las 19:00 y 20:45 horas.

En todas las representaciones, el público disfrutará de música y danzas tradicionales, más la opción de probar el sazón de las cocineras tradicionales que estarán presentes. 

Finalmente el encargado de la política turística del estado, enfatizó que el costo de entrada es de 50 pesos, y el del estacionamiento de 30 pesos, montos que en su totalidad son ingresos directos para la comunidad. Para mayores detalles, la Sectur puso a disposición el teléfono 443 224 6187, y el sitio web https://visitmichoacan.com.mx/ 

Noventa Grados
